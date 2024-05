Travolto da un furgone, muore ciclista nel varesotto

Un uomo di 78 anni è morto questa mattina dopo essere stato travolto da un furgone a Gallarate (Va). L’uomo, Nicolò Carboni, si trovava in bici sulla SP341 quando nel punto in cui la strada si restringe è stato travolto da un furgone guidato da un 22enne. Immediati i soccorsi con ambulanza e auto medica arrivate a sirene spiegate. Il 78enne è stato portato in ospedale a Varese in gravissime condizioni, sul posto i sanitari avevano già provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo era residente a Gallarate, poco distante dal luogo dell’incidente. Residente nella città anche il ragazzo di 22 anni che da una prima ricostruzione avrebbe tamponato la bicicletta. Polizia Locale di Gallarate e Carabinieri sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente mentre la Procura di Busto Arsizio ha disposto il sequestro del mezzo guidato dal giovane, ora indagato per omicidio stradale.