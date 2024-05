Schianto tra due auto in viale Lunigiana, un ferito gravissimo

E’ in fin di vita un uomo di 55 anni coinvolto in un incidente tra due auto martedì pomeriggio in viale Lunigiana a Milano; all’arrivo dei soccorsi era in arresto cardiocircolatorio, con traumi in diverse parti del corpo, ed è stato portato con manovre di rianimazione in codice rosso all’ospedale Niguarda. Una delle auto appartiene a una società privata di trasporti sanitari e al momento dell’incidente senza altri passeggeri o materiali a bordo. Sul posto, poco dopo le 16.40 sono intervenuti i soccorsi di Areu. L’uomo viaggiava su una delle due auto mentre l’altra auto era guidata da una 69enne rimasta illesa e portata per accertamenti in codice verde alla clinica Città Studi. Con lei viaggiava anche un 27enne che ha subito traumi a braccia e gambe, anche lui trasportato in codice verde alla clinica città studi.