L’Africa a Milano, nuovi tessuti colorati alla sartoria sociale KeChic

KeChic è una sartoria sociale italo-africana con sede nel quartiere Isola di Milano, in via Pepe, nata da un’idea di Valeria Zanoni e Cheik Diattara e che fa dell’incontro tra storie e culture diverse il suo tratto distintivo. La sartoria propone un mix di stili e tradizioni ed è anche un crocevia di storie. Non solo. E’ una sartoria sociale perchè offre formazione e lavoro a persone che altrimenti rischierebbero di essere emarginate.

Ora si aggiunge una novità. Accanto ai coloratissimi tessuti wax, è arrivata una stoffa che in Italia è ancora tutta da scoprire: il “bazin”, tradizionale tessuto damascato che, con le sue finiture lucide e i colori puri e accesi, diffuso in tutto il Continente africano, viene indossato in occasione delle cerimonie più importanti. Il BemBAZIN™ brevettato dall’azienda Brunello rivede in chiave altamente tecnologica il tradizionale bazin.

Ascolta la puntata di Lombardia Buone Pratiche dedicata alla sartoria KeChic, con le interviste a Chiara Biavaschi di Brunello e Valeria Zanoni di KeChic.