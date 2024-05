Abusi su bambini, condannato sacerdote nel milanese

Il Tribunale di Busto Arsizio (Va) ha condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi il sacerdote Emanuele Tempesta, 32enne parroco vicario a Busto Garolfo (Mi) accusato di abusi sessuali su minori. Sono oltre 20 le parti civili con risarcimenti compresi tra i 750 e i 2mila euro. Secondo l’accusa gli abusi sarebbero avvenuti a casa del sacerdote, dove alcuni piccoli sarebbero stati invitati per giocare ai videogiochi o fare due chiacchiere. Tra le pene accessorie anche il divieto di avvicinamento a scuole o luoghi frequentati da minori. Il sacerdote aveva sempre negato ogni addebito parlando al contrario di accuse infamanti. A Milano invece il pm Rosaria Stagnaro ha chiesto una condanna di 9 anni di reclusione per un maestro di religione di 35 anni, finito in carcere a fine marzo dello scorso anno per violenza sessuale nei confronti di quattro bimbi in un asilo. Abusi documentanti anche grazie alle microcamere piazzate dalla Polizia locale, che ha condotto le indagini. Una perizia. chiesta dalla difesa e disposta dal Gip, ha stabilito che l’uomo non ha alcun vizio di mente. L’insegnante era finito indagato anche in un altro filone di inchiesta nel quale sono state raccolte segnalazioni e testimonianze di abusi su altri 40 bambini nelle varie scuole dove l’uomo aveva insegnato in passato.