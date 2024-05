Tende Pro Palestina alla Statale di Milano, aperto fascicolo per “occupazione abusiva”

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di “occupazione abusiva”, al momento senza indagati, sulla protesta degli studenti all’Università Statale a sostegno del popolo palestinese. Dal 10 maggio infatti occupano con un centinaio di tende il corridoio davanti all’aula magna dell’ateneo. La cosiddetta “acampada”, coordinata dai Giovani palestinesi di Milano, è stata attuata contro la decisione del Senato accademico di “non condannare con fermezza il genocidio che stiamo vivendo sulla nostra pelle e quella dei nostri cari”. Il Procuratore di Milano Marcello Viola durante la mattinata ha avuto un colloquio con il rettore della Statale, Elio Franzini. Il fascicolo è stato aperto da Viola a seguito della denuncia presentata dall’Università.

Intanto quattro associazioni studentesche (Ugei, Universitari liberali, Studenti per le libertà e Siamo Futuro) hanno chiesto al rettore della Statale e al Senato accademico di sgomberare l’ateneo dall’occupazione delle tende e di mantenere gli accordi internazionali con le università israeliane. Nel manifesto le associazioni hanno scritto che “odio e intolleranza non devono aver posto nelle nostre Università” e di liberare gli spazi occupati “riparando i danni causati dagli atti di vandalismo che si sono accompagnati a questa occupazione”. Infine la richiesta di creare uno “spazio condiviso” per un vero dibattito aperto sui grandi temi di attualità, “dove tutti possano esprimersi liberamente e alla pari, con moderazione ed imparzialità”.