Rubano zaini e borse di valore in un negozio del centro di Milano, arrestati

Your browser does not support the video tag.

Gli agenti della Squadra Mobile sono stati allertati sabato pomeriggio dal personale della sicurezza di un negozio di via Santa Radegonda, in centro a Milano, per la presenza di un uomo e una donna che avevano rubato della merce all’interno dell’esercizio commerciale. Prima che i due potessero uscire e scappare, gli agenti hanno individuato i due, fermandoli davanti all’uscita degli ascensori. La donna, un’argentina di 25 anni, è stata trovata in possesso di una borsa, priva del dispositivo antitaccheggio e uno zaino per un valore di circa 3.800 euro. L’uomo, un cileno di 40 anni, aveva invece con sé un distaccatore antitaccheggio. Attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno constatato che i due, poco prima, avevano rubato la merce trovata in loro possesso e li hanno arrestati per furto aggravato in concorso. https://www.radiolombardia.it/wp-content/uploads/2024/05/717a149e-1c09-11ef-966a-736d736f6674.mp4