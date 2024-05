Case popolari di via Gola, 15 milioni per la riqualificazione

Regione Lombardia è pronta a investire oltre 15 milioni di euro per la riqualificazione i tre edifici di proprietà di Aler in via Gola a Milano, dove su 689 alloggi popolari 237 sono occupati abusivamente. L’assessore regionale alla Casa Paolo Franco, che ha effettuato un sopralluogo con l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa, lo ha annunciato aggiungendo però che “è necessario che tutti facciano la propria parte. La Regione è disponibile a collaborare con il massimo impegno, lo stesso impegno che, in materia di sicurezza e ordine pubblico, deve essere garantito dal Comune di Milano e dagli organi preposti al ripristino della legalità”. “Si tratta di una realtà purtroppo caratterizzata da criminalità, spaccio di droga e abusivismo. Le soluzioni per un risanamento urbano – ha spiegato – passano inevitabilmente dal ruolo attivo di tutte le parti chiamate in causa”. Il progetto di riqualificazione per via Gola è stato “già preparato” utilizzando “risorse che derivano da un accordo con il Ministero delle Infrastrutture. Tra le opzioni anche quella di attuare operazioni di valorizzazione e partenariato con le cooperative. Ma prima bisogna intervenire sul tema della sicurezza: è inaccettabile che via Gola sia zona franca in balìa dei delinquenti”. “Ci confronteremo con il Prefetto – ha aggiunto La Russa – ma bisogna che vi sia una presa di coscienza da parte di tutte le istituzioni con l’obiettivo comune di riconsegnare agli aventi diritto gli immobili che, naturalmente, se occupati abusivamente vanno sgomberati. Così come i legami con gli appartenenti a quei ‘centri sociali’ che tollerano questi illeciti vanno combattuti per riportare la legalità”.