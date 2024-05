Il Papa ricorda Anelli: “Vicinanza alla famiglia e all’ateneo”

Il Papa ricorda il Rettore della Cattolica Franco Anelli ed esprime “vicinanza alla mamma, ai congiunti come pure all’intera famiglia dell’ateneo”. Papa Francesco in particolare sottolinea, in un telegramma alla Cattolica a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, l’impegno del professor Anelli “per la promozione dei valori cristiani in ambito universitario, favorendo il dialogo con le nuove generazioni”. “Di fronte all’enigma le parole non si riescono a pronunciare se non facendo confusione e creando ferite. Non posso fare altro che invitare alla preghiera”: lo ha detto l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, che è anche presidente dell’Istituto Toniolo, ente fondatore dell’università Cattolica, parlando davanti all’Ateneo. “Quello che posso dire è questo: ho un ricordo di un professore di grande competenza e cultura, che ha dato molto all’Università in alcune situazioni particolarmente impegnative che riguardavano il policlinico Gemelli, quindi c’è una grande riconoscenza per il lavoro svolto” ha aggiunto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando per la morte del giurista dal mondo accademico, politico e imprenditoriale. Si dice “sgomento” il sindaco di Milano Beppe Sala. “Senza parole” il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. La Procura di Milano ha disposto l’autopsia. Non ci sono dubbi sul suicidio in relazione alla morte del rettore della Cattolica ma i magistrati hanno aperto un fascicolo per ipotesi, solo tecniche, di istigazione al suicidio o omicidio colposo, per poter procede con l’esame autoptico. Anelli si è buttato dal suo appartamento al sesto piano a Milano. Da quanto si è saputo, non è stato trovato al momento alcun testo scritto lasciato da Anelli.