CATANIA (ITALPRESS) – “Il ponte sullo stretto di Messina rientra in un progetto più ampio, che è la dorsale che collega il Nord Europa con la Sicilia. Il ponte è un pezzo. Abbiamo la Salerno-Reggio Calabria. Abbiamo la necessità di rafforzare il tessuto ferroviario della Sicilia, che sappiamo essere indietro rispetto al resto del Paese. Su questo si stanno facendo interventi importanti. Il ponte si inserisce in un contesto che deve vedere la Sicilia parte integrante dell’Europa e aggiungo anche come primo fronte principale verso il Nord Africa”. Così l’Amministratore Delegato del Gruppo FS, Luigi Ferraris, a margine della firma di un protocollo di intesa tra Comune di Catania, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani, rispettivamente società capofila del Polo Infrastrutture e del Polo Urbano del Gruppo FS, finalizzato al potenziamento infrastrutturale e alla rigenerazione urbana delle aree dismesse o in dismissione di proprietà del Gruppo FS presenti nella città siciliana. xo3/vbo/gtr