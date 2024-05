“PerCORSA di salute” è un’iniziativa che prevede giornate di informazione, prevenzione, screening e sport dedicate a pazienti con patologie respiratorie croniche, ai loro familiari e alla popolazione generale.

Le prossime tappe saranno sabato 25 maggio all’ospedale Niguarda – Dipartimento Polispecialistico di Allergologia e Immunologia Clinica; mercoledì 29 maggio all’Ospedale Luigi Sacco – UO Pneumologia.

Articolata in 11 mattinate tra maggio e ottobre presso i centri ospedalieri aderenti

su tutto il territorio italiano, l’iniziativa è ideata e promossa da “Respiriamo Insieme – APS”

in collaborazione con APACS APS e in partnership con Cittadinanzattiva e UNIAMO.

Per la tappa al Niguarda si prevedono dalle 9 alle 11 screening gratuiti della popolazione con consulti medici e possibilità di sottoporsi all’esame della spirometria; si prosegue poi dalle 11 alle 13 con un convegno che affronta i temi della Campagna attraverso gli interventi degli specialisti operativi presso i Centri specializzati.

Infine, alle 13.30 l’appuntamento con la corsa cittadina, una “staffetta” che idealmente consegna il testimone del progetto al centro di riferimento della tappa successiva.

Per la tappa all’Ospedale Sacco del 29 maggio, PerCORSA di salute inizierà alle

14 con gli screening fino alle 16, il convegno si svolgerà dalle 16 alle 17.30 e al termine

partirà la staffetta.

Campagna PerCORSA di salute, patologie che colpiscono i polmoni e le vie respiratorie e

riguardano il 7% della popolazione italiana, con un maggior contributo da parte

dell’asma, provocando un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro

famiglie soprattutto a causa del frequente ritardo diagnostico e il conseguente ritardo

di un corretto approccio terapeutico.

Per informazioni e prenotazioni: percorsadisalute.it