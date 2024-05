ROMA (ITALPRESS) – A marzo 2024 la produzione nelle costruzioni ha fatto registrare una contrazione rispetto al mese precedente, con livelli al di sotto di quelli di novembre 2023. Lo rileva l’Istat. La media del primo trimestre del 2024 risulta comunque in crescita rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso. Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, la produzione nelle costruzioni continua a mostrare una dinamica positiva,

sebbene in forte rallentamento. Si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni

diminuisca dell’1,9% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre del 2024, al netto della

stagionalità, aumenta dell’1,5% nel confronto con il trimestre precedente. Su base annua, l’indice grezzo

diminuisce del 5%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario registra un incremento del 3,8%.

