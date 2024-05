NAPOLI (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital in un incontro con startup innovative a Castellammare apprezza la scelta innovativa di Luigi Vicinanza, candidato sindaco della città che propone delle “Smart room“ che consentano ai giovani e in particolare alle startup di fare progetti e innovazioni. In un video Pecoraro Scanio e Vicinanza rilanciano “la transizione Ecodigital può permettere ai nostri giovani di non dovere emigrare dal Sud. Occorre creare sul territorio opportunità di benessere e innovazione, una sorta di ‘Vesuvio valley’ che guardi ad un futuro davvero sostenibile”.

