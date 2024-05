“Via libera”, la mappatura della sosta irregolare a Milano

Auto parcheggiate sui marciapiedi, agli incroci, sulle strisce pedonali, sotto gli alberi, alla fermata dell’autobus, su una pista ciclabile. La “sosta selvaggia” toglie spazio alle persone, rende più pericolose le strade per le persone che si spostano a piedi, in bici o monopattino. Oggi, giovedì 16 maggio, tra le 18 e le 22, a Milano, più di 2.500 persone, a piedi o in bicicletta, organizzate in oltre 750 squadre, saranno in giro per tutte le strade della città, quasi 2000 km, per fare una cosa mai fatta prima nel mondo: VIA LIBERA, la mappatura della sosta irregolare, un’azione di partecipazione attiva che coinvolge donne e uomini che hanno deciso di contare attraverso una web app sviluppata appositamente dalle persone attivisti le auto parcheggiate in modo irregolare, un atto d’amore per lo spazio pubblico e per le persone. Una quarantina di gruppi sono dedicati ai bambini e alle bambine, che insieme ai loro genitori, si dedicheranno a mappare le strade vicino alle loro case e scuole, il conto delle auto sarà un gioco divertente e, al contempo, una lezione di educazione civica.

Le persone che partecipano a VIA LIBERA chiedono un cambiamento importante: il riconoscimento e la valorizzazione dello spazio pubblico, inteso come dovrebbe essere, cioè uno spazio per tutti e tutte, che non deve essere ad uso esclusivo di chi deve parcheggiare un’automobile. Sapere quanti veicoli sono parcheggiati in modo irregolare serve alle persone per poter chiedere un cambiamento, per chiedere al Comune di Milano a smettere di “tollerare” questa situazione.

Tecnicamente, il conteggio delle automobili avviene grazie a una web-app sviluppata dalle attiviste e dagli attivisti di “Sai che puoi?”.

VIA LIBERA è ideata e organizzata da “Sai che puoi?”, una campagna di mobilitazione che vuole realizzare una città più giusta e più collaborativa. Fanno parte di “Sai che puoi?” tante persone attiviste volontarie che si occupano di democraticità, sicurezza e vivibilità dello spazio pubblico. “Sai che puoi?” è un’organizzazione aperta alla collaborazione di tutta la città: attiviste, associazioni, realtà.

Aderiscono a “VIA LIBERA!”: Fondazione Mobilità in Città, Genitori Antismog, Massa Marmocchi, Clean Cities Campaign, Cittadini per l’Aria, Legambici Milano, Associazione Culturale Pediatri, Movimento Diritto dei Pedoni, Milano in Bicicletta, Associazione Bodio Guicciardi, WAU! Milano, Giardini in Transito – Giardino Comunitario Lea Garofalo, Fiab Milano Ciclobby, La Prima Traccia, Ciclofficina Ruota Libera, Circolino Fané, Reteambiente Circolo Legambiente, Polisportiva TRI, Wild Tee, CICLISTE PER CASO ASD, FacciamoLargo, Equilibrio Urbano Milano ASD, Pedala Martesana, Agesci Milano 13-17, Agenda Verde, Up2You srl Società Benefit, Genitori Attivi, SciGas gruppo d’acquisto solidale, GS Corsera ASD.

Ascolta Luca Foschi di “Sai che puoi?”