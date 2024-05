Truffa bonus edilizi, sequestrato 1 miliardo di crediti fiscali

SAVONA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Savona, nell’ambito di un’indagine nel settore dei crediti d’imposta riconducibili a bonus in materia edilizia ed energetica, ha sequestrato l’importo di un miliardo riferibile a 311 soggetti economici coinvolti. E’ stato accertato che i crediti d’imposta fossero del tutto inesistenti, in quanto ottenuti tramite l’utilizzo di false fatture per lavori da eseguire ovvero in corso di esecuzione su immobili di proprietà di soggetti residenti nel territorio savonese. La truffa posta in essere dalle società operanti sul territorio della provincia è stata replicata su scala nazionale da altre aziende del settore.

ads/gtr