Monza, chiuse le scuole vicine al Lambro

A Monza le scuole vicine al fiume Lambro oggi sono chiuse. Lo ha deciso il comune di Monza, dopo gli allagamenti. Ieri sera si è tenuta una riunione del centro operativo comunale, a cui ha partecipato il sindaco Paolo Pilotto. “Alle ore 22 il livello idrometrico del Lambro risulta ancora superiore al limite di guardia, oltre i due metri” si legge in una nota diffusa al termine della riunione. “Considerando che tale soglia impone che i ponti in città debbano restare ancora chiusi almeno fino all’abbassamento della soglia di rischio, nella riunione il sindaco ha stabilito che resteranno chiusi gli istituti collocati vicino al fiume”. Nello specifico, restano chiusi Nido Centro, Scuola dell’Infanzia Umberto I, Scuola primaria De Amicis, Scuola secondaria di primo grado Confalonieri, Istituto Preziosissimo Sangue, Centro NEI (tranne il bar) che rientrano nell’area più esposta della città. Tutte le altre scuole di ogni ordine e grado sono aperte. Restano interrotte al traffico le vie Boccaccio e Aliprandi. “Gli attraversamenti est-ovest sono possibili a nord in viale Cavriga (Parco); a sud via Montesanto viale delle Industrie; al centro via Massimo d’Azeglio” spiega il comune. L’amministrazione comunale raccomanda a tutti di non avvicinarsi ai corsi d’acqua per non incorrere in inutili situazioni di pericolo.