Maltempo, oltre 200 interventi dei vigili del fuoco tra Milano e hinterland

Sono stati oltre 200 gli interventi effettuati da ieri mattina dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano nella metropoli e nell’hinterland, e in particolar modo tra il quartiere Ponte Lambro, in città, e Gessate e Bellinzago Lombardo, in provincia, i luoghi più colpiti dall’emergenza maltempo. A Bellinzago Lombardo, in particolare, le scuole oggi sono chiuse. L’acqua si sta lentamente ritirando ma continua ad occupare strade, marciapiedi, cantine e androni. A Ponte Lambro sono ancora in funzione i gruppi elettrogeni dei pompieri per la presenza di alcuni edifici ancora senza elettricità. E mentre a Milano migliora la situazione in tutti i quartieri a Nord, come Niguarda, e a Nord Est e Sud Est, l’attenzione delle forze dell’ordine si concentra nell’hinterland, come a Gessate, dove le persone sono ancora in difficoltà. A Milano restano ancora chiusi il sottopasso in via Cogne, parte di via Rilke e via Turati, in centro, per il danneggiamento di un mezzo pubblico dovuto a una buca.