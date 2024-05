Shakespeare in carcere, venerdì la maratona al Beccaria

Teatro e carcere. Il progetto “Typus – Transforming Young People Using Shakespeare” , coordinato dall’università Statale di Milano in collaborazione con l’Associazione Puntozero, prevede l’utilizzo del teatro shakespeariano per facilitare il reinserimento nella società di giovani detenuti del carcere minorile Beccaria di Milano. L’ultima tappa di questo progetto sarà venerdì prossimo 17 e sabato 18 maggio con un evento di due giorni organizzato nella zona 6 di Milano e al Teatro Puntozero Beccaria, per commemorare le morti precoci dei giovani protagonisti di ‘Romeo e Giulietta’ di William Shakespeare

Per 24 ore dalle 10 di venerdì 17 maggio alle 10 di sabato 18 maggio, il teatro Puntozero Beccaria, unico teatro in Europa all’interno di un carcere ma con un ingresso indipendente, aprirà le sue porte alla cittadinanza per una veglia funebre per i giovani che hanno trovato la morte in Romeo e Giulietta.

Giuseppe Scutellà, di Teatro Puntozero