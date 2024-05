“Pedemontana, piantatela lì”, venerdì la manifestazione davanti alla Regione

“Pedemontana, piantatela lì!” è lo slogan della manifestazione in programma venerdì prossimo 17 maggio alle 11 davanti alla sede di Regione Lombardia a Milano. A promuoverla, i comitati brianzoli contrari alla nuova infrastruttura, che consegneranno al presidente della Regione Attilio Fontana 35 alberi, uno per ogni chilometro di autostrada che attraverserà la Brianza. “Questi alberi – spiega il comitato per la difesa del territorio – sono il simbolo del dissenso di cittadini, comitati, associazioni e amministratori locali che da anni si oppongono a questo scempio. Sono il simbolo anche di una proposta: destiniamo i 5 miliardi di soldi pubblici previsti per Pedemontana alle vere priorità del nostro territorio: sanità e scuola pubblica. Questi alberi simboleggiano anche la nostra volontà di stoppare immediatamente il consumo di suolo in Lombardia, simboleggiano l’urgenza di una strategia regionale per fronteggiare la crisi climatica, ignorata, se non negata, dall’amministrazione Fontana. Questi alberi parlano anche della nostra voglia di partecipare, di opporci a decisioni autoritarie e calate dall’alto, quando è in ballo il futuro e il benessere del nostro territorio. Sono alberi consapevoli e determinati, come i tanti cittadini che in Brianza si stanno opponendo a Pedemontana, con in testa una chiara idea di futuro e il desiderio di un altro modello di sviluppo”.

Giacomo Mosca del comitato per la difesa del territorio No Pedemontana