Mike Johnson all’attacco del processo “partigiano” contro Trump

NEW YORK (ITALPRESS) – La “terza carica” degli USA, lo speaker della Camera Mike Johnson, martedì mattina è apparso Downtown Manhattan davanti ai giornalisti assemblati fuori mentre è in corso il processo a Donald Trump soprannominato “Hush Money” (Soldi per il silenzio, quelli dati alla pornostar “Stormy Daniels”). Mentre il testimone principale, l’ex avvocato di Trump Michael Cohen, rispondeva alle domande dei procuratori, Johnson parlando in un parco di fronte al tribunale, ha lanciato una fortissima accusa al processo, definendolo senza termini una “parodia della giustizia”. Johnson ha definito il procedimento penale dello Stato di New York contro Trump un attacco politico, che discredita la democrazia degli Stati Uniti e mette in pericolo la stabilità e la fiducia dei cittadini nel paese. Per Johnson, il giudice e il procuratore hanno imbastito un processo “partigiano” per far vincere le elezioni a Biden contro Trump.

xo9/mgg/gtr

(video di Stefano Vaccara)