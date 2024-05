Fedez indagato per rissa e lesioni

Fedez è indagato dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per il caso che riguarda il personal trainer romano Cristiano Iovino, picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti al suo appartamento milanese, dopo una lite nella discoteca The Club. Il cantante era stato denunciato dai carabinieri.

Il suo, a quanto risulterebbe, è l’unico nome iscritto al momento nel registro degli indagati, anche se altre persone lo saranno nei prossimi giorni, perché alcune già identificate.

Il personal trainer romano, teste di Francesco Totti nella causa di separazione con Ilary Blasi, è stato aggredito, quella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, da un gruppo di 8-9 persone, scese da un minivan. Sui motivi che avrebbero originato lo scontro, a cui sarebbe seguito il pestaggio, si sta cercando di fare chiarezza.

Subito dopo i fatti, dopo aver sentito alcuni testimoni e dopo aver visionato le immagini delle telecamere, i carabinieri hanno denunciato Fedez. Il fascicolo è coordinato dal pm Michela Bordieri ed è stato aperto anche per lesioni, ma per portare avanti questa contestazione servirà la querela del 37enne, non ancora presentata. Iovino non ha collaborato alle indagini, anche se ha tempo per denunciare fino a fine luglio. Fedez ha negato di essere stato presente davanti a casa di Iovino, ma sia i verbali che le immagini delle telecamere confermerebbero la sua presenza.