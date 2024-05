La difesa di Alessia Pifferi: “Va assolta, non voleva uccidere la figlia”

“Se dovessi togliermi il cencio nero dalle spalle, vi direi che Alessia Pifferi è un mostro. Ha fatto una cosa terribile, tremenda. Ma non stiamo dando giudizi morali, qui si tratta di applicare la legge. Chiedo l’assoluzione: è evidente che non voleva uccidere la bambina e lo ha detto fin dall’inizio”. Lo ha detto l’avvocata Alessia Pontenani, difensore di Alessia Pifferi, all’inizio della sua arringa nel processo a carico della 37enne per l’omicidio della figlia. Alessia Pifferi è accusata di avere lasciato morire di stenti la piccola Diana, di 18 mesi, lasciandola da sola per 6 giorni nella loro abitazione in via Parea a Milano nell’estate 2022.