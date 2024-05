Bimba di 2 anni azzannata da pitbull nel milanese, è grave

Una bambina di 2 anni è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso a Bergamo dopo che un pitbull l’ha azzannata mentre giocava con la sorellina, rimasta invece illesa. L’episodio è avvenuto in un appartamento di Sesto San Giovanni dove la zia delle piccole, una ragazza di origine sudamericana di 25 anni che stava facendo da baby-sitter, ha prima lottato con il cane procurandosi varie e profonde ferite alle mani, e poi, dopo aver chiuso al sicuro le bambine in bagno è uscita in balcone, arrampicandosi su una tubatura del gas per non essere raggiunta dal cane. All’arrivo dei soccorsi il cane era tornato tranquillo, senza dare alcun segno di agitazione mentre la 25enne è stata recuperata dai vigili del fuoco e portata al Niguarda in codice giallo.