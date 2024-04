“Non aspettatevi camice nere alla porta, quello che doveva tornare è tornato ed è già qui”

Un lungo applauso ha accolto Antonio Scurati al suo ingresso alla fondazione Feltrinelli di Milano per il dibattito ‘come sta la democrazia’. “Non aspettatevi da domani la verifica di ciò che è ancora vivo del fascismo – ha detto l’autore della trilogia di M – perché è già qui in tante piccole e grandi cose comprese quelle che mi hanno riguardato”, ossia il caso del monologo sul 25 aprile che dopo il caso Rai sarà letto in molte piazze. E in molte piazze Scurati è stato invitato ma sarà, spiegano dal suo entourage, in corteo a Milano, come ha sempre fatto. Sulla possibilità o meno che lo scrittore Antonio Scurati sarà sul palco del 25 aprile a Milano “ci stiamo ragionando” con il presidente dell’Anpi cittadina Primo Minelli. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Non sono l’eroe di niente e nessuno, né tanto meno un profeta”: lo ha detto Antonio Scurati intervenendo all’incontro ‘Come sta la democrazia?’ Alla fondazione Feltrinelli di Milano. “A 10 anni da quando ho iniziato a lavorare sulla biografia romanzata di Mussolini, il mio bilancio è positivo dal punto di vista dello scrittore ma molto negativo da quello di cittadino – ha proseguito – perché evidentemente non ero fuori strada”. “Non aspettatevi camicie nere che vi bussino alla porta – ha aggiunto – Quello che doveva tornare è tornato ed è già qui”.