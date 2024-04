PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo dentro a un cambiamento epocale, alla crisi dell’egemonia dell’Occidente, e occorre che l’Europa si dia una smossa per quanto riguarda i temi della pace, della giustizia ambientale e della giustizia sociale, che non sono temi scollegati”. Così Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo e candidato nel collegio Isole alle Europee nella lista Verdi-Sinistra Italiana, a margine di un incontro nel capoluogo siciliano.

