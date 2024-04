Uccisa da un furgoncino pirata

Una donna di 82 anni è morta, investita da un furgoncino pirata nella tarda mattinata di oggi a Inverigo, nella Brianza Comasca. La donna stava attraversando la strada nel centro del paese, sembra sulle strisce pedonali, quando è stata travolta dal veicolo, che dopo l’impatto è fuggito. In seguito all’urto, molto violento, la pensionata è stata sbalzata di alcuni metri ed è finita addosso a un ciclista che stava sopraggiungendo. Trasportata in ospedale, l’anziana è morta nel pomeriggio. I carabinieri sono al lavoro per risalire al veicolo investitore.