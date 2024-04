MILANO (ITALPRESS) – Al Salone del Mobile di Milano “vediamo una presenza di tutto il mondo, in particolare quest’anno il ritorno dell’Asia, Cina in primis, ma anche Giappone, Thailandia, Indonesia, India. E poi Stati Uniti e tutto il mondo del Middle East: Emirati, Arabia Saudita, altro Paese che sta scoprendo in questi anni la bellezza del design”. A dirlo Giulia Molteni, direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Molteni, a margine del Salone del Mobile.

xh7/fsc/gtr