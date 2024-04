Lunedì sciopero Trenord, due fasce orarie garantite

Il sindacato autonomo Orsa e la Uil Trasporti hanno indetto uno sciopero del personale ferroviario in Lombardia dalle 3 di lunedì 22 alle 2 di martedì 23 aprile. Lo rende noto Trenord spiegando che la mattina di lunedì viaggeranno i treni “con partenza prevista dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9”. La sera invece circoleranno quelli “con partenza dopo le ore 18 e arrivo a destinazione entro le ore 21”. Per quanto riguarda i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa saranno previsti autobus sostitutivi per le corse ferroviarie non effettuate. I pullman non faranno fermate intermedie e collegheranno lo scalo aeroportuale con le stazioni di Milano Cadorna e Stabio (Svizzera).