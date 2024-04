ROMA (ITALPRESS) – “Collaboriamo volentieri con questa iniziativa della Regione che tende a valorizzare il territorio e a renderlo più attrattivo. Ci auguriamo che possa avere continuità nel tempo perché lo sviluppo del settore industriale e dei servizi innovativi ad alta tecnologia può rappresentare un volano di crescita della nostra Regione”. Lo ha detto Angelo Camilli, presidente di Unindustria, a margine della presentazione del Greentech Global Forum, che si terrà il 16 e 17 settembre a Roma.

“Il Lazio, tra le regioni che hanno un comparto di imprese che investono in sostenibilità, si colloca al terzo posto in Italia. Ci sono 31 mila imprese che investono in questo settore. Ha tutte le carte in regola per puntare a un ruolo importante e avere anche una proiezione di tipo internazionale come ha l’ambizione di fare questo forum”, ha sottolineato il presidente di Unindustria Angelo Camilli. xl5/vbo/gtr