Patenti facili a Milano, tra gli indagati c’è anche un agente della Polizia Locale

La Polizia Locale di Milano ha concluso un’indagine durata circa due anni per contrastare il fenomeno delle cosiddette “patenti facili”. Tra gli indagati 5 sono organizzatori della frode e oltre 30 i neopatentati che hanno usufruito del ‘servizio’. Al termine delle indagini coordinate dalla Procura, il gip ha emesso un ordine di arresti domiciliari a carico di una donna cinese, a capo del sistema, e diversi decreti di perquisizione a carico degli altri indagati, tra i quali una guardia giurata in servizio presso la motorizzazione che eludeva di effettuare i controlli dei candidati durante le fasi d’esame e a carico di un agente della Polizia Locale che aveva il compito di fare il suggeritore da remoto per fornire le risposte dei quiz, il reclutatore dei candidati e i collaboratori. L’ambito di intervento è stato il quartiere di Chinatown: gli aspiranti candidati per conseguire la patente di guida pagavano tra 3mila e 5mila euro, quindi venivano istruiti sulle modalità per ricevere le giuste risposte ai quiz della prova d’esame. Nella sede di un’autoscuola compiacente dove uno degli indagati lavora sono stati trovati e sequestrati 160mila euro in contante, orologi e altri oggetti preziosi e la strumentazione elettronica utilizzata per la frode. Contestati numerosi reati tra cui l’intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico utilizzato dallo Stato; reati contro la pubblica amministrazione quali l’istigazione e la corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio e la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.