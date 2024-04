Pioggia e vento nel comasco, evacuato un treno di Trenord

Danni nel comasco per le forti raffiche di vento, fino a 100 chilometri orari, unite a pioggia. Un convoglio di Trenord sulla linea Milano Cadorna-Como Lago è rimasto bloccato per assenza di alimentazione elettrica tra le stazioni di Como Borghi e Como Camerlata. A bordo ci sono circa trecento persone: vigili del fuoco e Trenord stanno valutando come farli scendere in sicurezza. I vigili del fuoco di Como hanno effettuato dalla mezzanotte scorsa 40 interventi di soccorso urgente e altrettanti sono ancora da evadere per verifica di parti pericolanti, taglio piante o rimozione di alberi caduti. Un grosso albero si è abbattuto nella notte su una strada nella frazione di Rebbio, abbattendo i cavi e anche i pali dell’alta tensione: fortunatamente non ci sono stati feriti. Un albero di grosso fusto del parco di Villa Olmo è caduto sulla strada, creando problemi al traffico. In altre zone della città sono segnalati tetti scoperchiati. Non sono stati segnalati feriti. Problemi anche per la navigazione per il lago molto mosso