Fiera Milano cresce e punta a posizionarsi tra i primi cinque operatori in Europa

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano ha approvato il Piano Strategico 2024-2027, presentato alla stampa al Teatro Gerolamo di piazza Beccaria. La società prevede di realizzare, nel 2027, ricavi compresi tra 355 e 375 milioni di euro. I risultati economico finanziari nell’arco di piano prevedono una solida generazione di cassa che si tradurrà in una disponibilità finanziaria complessiva prevista tra i 151 e i 171 milioni di euro nell’arco di piano. Di queste disponibilità, almeno 40 milioni di euro saranno destinati alla remunerazione degli azionisti sotto forma di dividendi. Nell’arco di piano 2024-2027, sono pianificati investimenti complessivi per un importo pari a 88 milioni di euro, dei quali 35 milioni di euro saranno sostenuti dalla Fondazione Fiera Milano per lo sviluppo di opere infrastrutturali. L’amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “La nostra ambizione è quella di posizionarci tra i primi cinque operatori fieristici europei, attraverso una proposta di valore sostenibile che interpreti la trasformazione in atto e ponga solide basi per la crescita futura, in una prospettiva di lungo periodo garantendo il massimo profitto e ottimizzando le risorse impiegate.

FIERA MILANO E LE OLIMPIADI 2026

“Siamo in posizione avvantaggiata, facendo noi come proprietà delle opere di adeguamento che in realtà sono finalizzate al dopo Olimpiadi ma che verranno sfruttate durante le Olimpiadi – ha aggiunto Massimo Conci – noi siamo in linea sulle tempistiche di lavoro, siamo totalmente in linea con quello che dobbiamo fare, arriveremo in tempo per fare gli spazi, così come serviranno a Fondazione Milano Cortina. Per noi le Olimpiadi sono ovviamente una partita interessante, lo abbiamo vissuto anche all’epoca di Expo che è stato un volano strepitoso, però per noi il vero valore delle olimpiadi sarà la promozione del Paese a livello mondiale e quello che le Olimpiadi lasceranno dal punto di vista infrastrutturale e in termini di lavoro delle nostre strutture. Sarà un momento in cui concentreremo tutta la nostra spinta commerciale”.