MILANO (ITALPRESS) – “Non credo. Sarebbe francamente autolesionistico e non vedo autolesionisti nel governo”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a margine di un evento a Milano rispondendo ai giornalisti su possibili scossoni alla tenuta del governo dopo le elezioni europee. “Credo ci siano parecchie cose da fare e che nessuno abbia intenzione di lasciare il lavoro a metà – ha aggiunto – Poi non siedo a Roma e non faccio il parlamentare. Mi sembra però che tutte le forze politiche siano ben consapevoli della responsabilità che hanno” ha aggiunto.(ITALPRESS)

