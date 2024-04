Omicidio-suicidio nel bresciano

Per gli inquirenti può essere un omicidio-suicidio quello legato ai due corpi senza vita, scoperti ieri in un appartamento di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Le vittime sono un 50enne bresciano e una donna di origini cinesi di cinque anni più giovane.

I due erano in bagno, entrambi con le vene dei polsi tagliate.

La macabra scoperta è avvenuta all’interno dell’appartamento di lui in una zona collinare e isolata del paese sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Il pm di turno Alessio Bernardi ha disposto l’autopsia in programma stamattina. Secondo i primi referti medici, la donna sarebbe stata la prima ad essere ferita ai polsi ed è stata la prima a morire. L’uomo, invece, avrebbe girato per casa per diverse ore, fino a quando anche lui è morto per dissanguamento. La dinamica sulla quale stanno lavorando i carabinieri porta al momento ad una sola ipotesi: lui ha ucciso lei e poi si è tolto la vita. Non si sa se i due fossero una coppia, ma i militari dell’Arma hanno accertato che sicuramente si frequentavano.