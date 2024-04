Imbrattata la statua di Montanelli

La statua del giornalista Indro Montanelli, collocata a lato dell’ingresso di via Manin a Milano nei giardini pubblici a lui intitolati, è stata imbrattata probabilmente questa notte con vernice viola. L’azione non è stata rivendicata ma non è la prima volta che accade: cinque anni fa, nel corso del corteo femminista dell’8 marzo, militanti di ‘Non una di meno’ gettarono vernice rosa sul monumento dedicato al fondatore del Giornale accusandolo di razzismo e di essere uno stupratore per essersi accompagnato con una dodicenne abissina, come da lui stesso raccontato, quando era militare nel corso delle guerra in Etiopia.

L’anno successivo vi fu una campagna per richiedere la rimozione della statua, promossa dal gruppo dei Sentinelli e alla quale aderirono diversi esponenti di sinistra.

“La statua di Indro Montanelli, nei giardini pubblici che portano il suo nome, è stata nuovamente vandalizzata da qualche cretino che pensa di poterne infangare la memoria con vernice colorata”, dichiara Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e consigliere comunale. “Il buonismo della sinistra nei confronti degli ecovandali figli di papà ha come conseguenza questi continui atti vandalici in tutta la città. Milano merita rispetto e chi imbratta dovrebbe pagare caro e non essere coccolato. Invece, a più riprese la statua di bronzo è stata ripulita a spese dei milanesi attraverso le tasse e tariffe in continuo aumento grazie alla stessa sinistra che governa la città. Chiediamo ancora una volta al sindaco Sala di dare fine al suo mutismo di fronte a questi continui soprusi. Milano merita un sindaco che non lasci passare impunite questo tipo di azioni”, conclude Piscina.