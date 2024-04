ROMA (ITALPRESS) – “Tor Bella Monaca è stata trascurata e abbandonata per troppi anni ed è il momento di ridare dignità ai cittadini che vivono in quei luoghi”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della sottoscrizione del Protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto Pilota nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Il protocollo “non è la soluzione a tutti i problemi però è un segnale importante, questa è la direzione che stiamo perseguendo. Sono particolarmente contento che oggi si firmi questo protocollo e si cominci questa questa prima operazione insieme a opere di qualificazione dei complessi già abbiamo avviato”, ha concluso.

