ROMA (ITALPRESS) – “Questa è una giornata di soddisfazione che si associa ad altre già vissute e altre che verrano, dove emerge la voglia e il piacere di collaborare tra istituzioni, una collaborazione che porta risultati che sono come delle medaglie. Spesso gioiamo di risultati sportivi, ma la massima soddisfazione è quando lo sport ricopre un ruolo sociale, la consacrazione del ruolo di difesa immunitaria sociale”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel corso della sottoscrizione del Protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto Pilota nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma.

