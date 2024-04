ABIDJAN (COSTA D’AVORIO) (ITALPRESS) – “Ringrazio il presidente Ouattara per il contributo che la comunità ivoriana che vive in Italia offre al nostro Paese. Questo ci ha indotto a riflettere su come tradurre in flussi ordinati e legali il fenomeno migratorio, oggi così disordinato e nelle mani di inaccettabili trafficanti di esseri umani. Ho anche ringraziato per la efficace collaborazione che intercorre tra i ministri dell’Interno dei nostri due Paesi su questo versante”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Abidjan, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)