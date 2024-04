MILANO (ITALPRESS) – “Noi continuiamo a investire un sacco di risorse sul dissesto, ma c’è bisogno di averne ancora di più. Io credo si debba guardare con speranza ai fondi del Pnrr e nel momento in cui, in parte non venissero utilizzati, noi saremmo prontissimi a utilizzarli in questo ambito sempre più importante”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione del festival In&Aut rispondendo ai giornalisti in merito ai danni causati dal maltempo nei giorni scorsi.

