Gardone Riviera, grave bimbo di 4 anni investito da un’auto

Il piccolo, tedesco, è sfuggito al controllo dei genitori ed è stato falciato da una vettura. E' stato portato in elicottero al Papa Giovanni di Bergamo. E a Ballabio, nel Lecchese, due giovanissimi in moto sono rimasti feriti in modo grave nello scontro con una macchina.