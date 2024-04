ROMA (ITALPRESS) – “Tante cose sono state fatte in questi anni ma tante altre ne abbiamo da fare, da affrontare, soprattutto insieme. Dobbiamo fare ancora tanto come persone per migliorarci e riuscire a fare quel grande salto di qualità che ci permette di pensare che si tratta di valorizzare ogni persona con i suoi talenti e competenze”, sottolinea il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

ads/gsl (Fonte video: Profilo X Alessandra Locatelli)