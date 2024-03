di Clizia Gurrado

Tutto esaurito per il ritorno alla Scala della Passione secondo Matteo di

J.S.Bach, lunedì 25 marzo, all’inizio della Settimana Santa, dopo dodici anni

dall’ultima esecuzione scaligera.

Arriva al Teatro alla Scala la Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach.

Uno di quegli appuntamenti da non perdere – e lo dimostrano i biglietti che sono

stati venduti in un attimo – che vede in scena i componenti del Collegium

Vocale Gent, che si esibiscono per la prima volta al Piermarini, diretti da

Philippe Herreweghe.

Fondato nel 1970 a Gand su iniziativa del Maestro Herreweghe, il Collegium

Vocale Gent è stato uno dei primi ensemble a utilizzare nuove idee sulla pratica

esecutiva barocca nella musica vocale. La musica barocca tedesca – in particolare

le opere vocali di Johann Sebastian Bach – è il suo fiore all’occhiello. Nel corso dei

suoi oltre cinquant’anni di attività, l’ensemble ha eseguito fino a diciassette

concerti consecutivi della Passione secondo Matteo.

“Ammirazione e timore hanno caratterizzato la storia di questi (quasi) tre secoli

di Passione secondo Matteo – scrive Maria Borghesi Docente di Storia della

musica al Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza e Vicepresidente di JSBach.it –

Società Bachiana Italiana.

Mendelssohn per primo la ripropose nel 1829 a Berlino, ma vi tagliò buona

parte dei recitativi. Busoni progettava portarla in scena nel 1921, ma avrebbe

eliminato le arie, che “arrestano l’azione in modo indebito”. Lo stesso Teatro alla

Scala ospitò solo due volte la Passione secondo Matteo: nel 1985, in una

controversa messa in scena con la regia di Jurij Ljubimov e nel 2012, con Ruben

Jais e la Filarmonica della Scala. Forse aveva ragione Hans Werner Henze,

quando – riferendosi a Pier Paolo Pasolini – affermava che la Passione secondo

Matteo, nella sua grandiosità, “perdona noi poveri diavoli e ci promette una

nuova felicità, piange per noi con tutta l’anima”.

Philippe Herreweghe

Nato a Gand, ha frequentato l’Università e il Conservatorio di Musica della sua

città, studiando pianoforte con Marcel Gazelle. Ancora studente ha iniziato a

dirigere e nel 1970 ha fondato il Collegium Vocale Gent. È stato invitato da

Nikolaus Harnoncourt e Gustav Leonhardt, che avevano notato il suo lavoro

innovativo, a partecipare alle loro registrazioni delle Cantate complete di Johann

Sebastian Bach. Il suo approccio energico e autentico alla musica barocca è stato

presto riconosciuto e apprezzato. Nel 1977 ha fondato a Parigi l’ensemble La

Chapelle Royale. Dal 1982 al 2002 è stato direttore artistico delle Académies

Musicales di Saintes. Ha ricevuto numerosi premi europei per il suo impegno

artistico. Nel 1990 la stampa musicale europea lo ha nominato “Personalità

musicale dell’anno”. Philippe Herreweghe e il Collegium Vocale Gent sono stati

nominati “Ambasciatori culturali delle Fiandre” nel 1993.

Collegium Vocale Gent

Nel 2020 l’ensemble, fondato nel 1970 su iniziativa di Philippe Herreweghe

insieme a un gruppo di compagni di studi all’Università di Gand, ha festeggiato il

suo cinquantesimo anniversario. È stato uno dei primi ensemble a utilizzare

nuove idee sulla pratica esecutiva barocca nella musica vocale. Il suo approccio

autentico e orientato al testo gli ha conferito il suono pulito con cui ha ottenuto

fama mondiale, esibendosi nelle principali sale da concerto e festival musicali in

Europa, negli Stati Uniti, in Russia, Sud America, Giappone, Hong Kong e

Australia. Dal 2017 l’ensemble gestisce il festival estivo Collegium Vocale Crete

Senesi in Toscana.

Il suo ampio repertorio comprende una vasta gamma di brani di diversi periodi

stilistici. Il suo più grande punto di forza è la capacità di dar vita a formazioni

sempre differenti in base ai singoli progetti. Ad esempio, la musica del

Rinascimento è eseguita da un piccolo gruppo di solisti; la musica barocca

tedesca, in particolare le opere vocali di Johann Sebastian Bach, è il suo fiore

all’occhiello. Un’altra specialità dell’ensemble è il repertorio dell’oratorio

romantico, moderno e contemporaneo, eseguito con un coro sinfonico che

comprende fino a ottanta cantanti.

Oltre a esibirsi con la propria orchestra, il Collegium Vocale Gent si esibisce con

diversi ensemble strumentali storicamente informati, tra cui l’Orchestre des

Champs-Élysées, la Freiburger Barockorchester e l’Akademie für Alte Musik

Berlin.

Lunedì 25 marzo ore 20

Teatro alla scala

JOHANN SEBASTIAN BACH

MATTHÄUS-PASSION BWV 244

Collegium Vocale Gent

coro e orchestra

PHILIPPE HERREWEGHE

direttore

Julian Prégardien, Evangelista, tenore

Florian Boesch, Gesù, basso

Dorothee Mields, Grace Davidson, soprani

Hugh Cutting, William Shelton, controtenori

Hugo Hymas, Benedict Hymas, tenori

Konstantin Krimmel, Dingle Yandell, bassi