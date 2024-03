MILANO (ITALPRESS) – Temi della ventitreesima puntata di Focus ESG, format TV dell’agenzia Italpress, sono: i costi complessivi della Direttiva Energy Performance of Buildings (EPBD), il reperimento e la distribuzione di circa 1.000 miliardi, affrontati con Monica Billio, professoressa ordinaria di econometria all’Università Ca’ Foscari di Venezia; il ruolo del sistema bancario e dell’investimento privato, ma anche i rischi da considerare per evitare costi elevati come sul Superbonus 110%, con Luca Bertalot, segretario generale Federazione Ipotecaria Europea; gli strumenti per il miglioramento dell’efficienza energetica, l’analisi e la visione su 13 paesi europei e il rapporto Otovo che vede Italia e Francia in posizione paritetica sulle pompe di calore, ultimi temi affrontati da Giorgio Arcangeli, general manager Otovo.

