MILANO (ITALPRESS) – L’invecchiamento demografico e il sostegno agli over 65, destinati a rappresentare il 35% della popolazione italiana nel 2050: questi i temi al centro di “Caregiver, mutamenti demografici e nuove esigenze di tutela in una società in cambiamento”. L’evento è stato organizzato a Milano da Intesa Sanpaolo, che ha da tempo sviluppato progetti e collaborazioni a sostegno del sistema di welfare pubblico con iniziative di supporto private.

