PORDENONE (ITALPRESS) – “Abbiamo rinegoziato il Pnrr perchè era stato scritto in un altro contesto: lo abbiamo fatto in parte per mettere in sicurezza il Piano, perché poi era emerso che alcuni progetti non sarebbero stati completati nei tempi previsti e alcuni non erano proprio finanziabili, quindi li abbiamo garantiti con altri fondi, ma facendo questo lavoro abbiamo liberato 21 miliardi”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,

ads/gsl

(Fonte video: Presidenza del Consiglio)