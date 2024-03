E’ stato rintracciato dalla polizia e denunciato per lesioni aggravate il clochard che venerdì scorso ha aggredito in via Carducci, nel pieno centro di Milano, una donna di 83 anni che gli aveva rifiutato l’elemosina. L’uomo, un romeno di 71 anni, è stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato in via Olona. Nei suoi confronti è stato emesso anche un provvedimento di allontanamento dall’Italia. La vicenda è diventata virale perchè postata dal genero dell’anziana su un sito di storie metropolitane, insieme alle fotografie del volto della donna tumefatto a causa della caduta. Ai poliziotti che l’avevano raggiunta al Policlinico, la donna aveva raccontato di essersi agitata e di essere inciampata cadendo. Nella storia sul web aveva raccontato invece di “essere stata colpita con una stampella”.