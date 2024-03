ROMA (ITALPRESS) – Ogni anno le Camere di Commercio all’estero investono circa 45 milioni di euro in attività promozionali rivolte alle imprese italiane, in particolare piccole e medie. Nel 2023 il sistema camerale all’estero ha assistito più di 50mila aziende, attraverso oltre 3.000 eventi di business e quasi 35mila incontri d’affari. Una realtà da sostenere per incentivare le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale. E’ quanto emerso alla Camera dei Deputati, durante l’evento “Lavorare insieme al futuro: le Camere di Commercio italiane all’estero vicine alle imprese nel mondo”. “Ho fortemente voluto quest’iniziativa per far conoscere l’operato delle Camere di Commercio italiane all’estero qui in Italia. Le Camere di Commercio all’estero sono le vere ambasciatrici che promuovono il Made in Italy nei territori e ne sono veramente orgogliose”, ha detto il deputato Nicola Carè. “La nostra rete è al servizio delle piccole e medie imprese, ma anche delle grandi. Portiamo avanti una lunga storia che risale al 1800”, ha ricordato Mario Pozza, presidente di Assocamerestero.

