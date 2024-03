Bussano alla porta ed entrano con l’inganno e armati di coltello a casa dell’assessore

Quattro uomini incappucciati e armati di coltello hanno tentato una rapina nell’abitazione dell’assessore alla Cultura del Comune di Casalzuigno (Varese), Elena Scopece. Il fatto è accaduto la notte scorsa, lunedì 4 marzo, tra le 22 e le 23. Secondo una prima ricostruzione la banda ha scavalcato la recinzione della abitazione, arrivando alla lavanderia e da lì alla porta interna che conduceva in casa. A quel punto hanno bussato alla porta e i padroni di casa, pensando fosse uno dei figli, hanno aperto trovandosi davanti uno dei 4 malviventi che gli puntava un coltello alla gola. Il marito dell’assessore ha iniziato una colluttazione con uno dei malviventi mentre il resto della famiglia urlava e chiedeva aiuto. Proprio le urla e la resistenza dell’uomo hanno messo in fuga subito due uomini della banda, poi, il padrone di casa ha ingaggiato un’altra colluttazione con un terzo membro della banda, rimediando qualche colpo non grave ma mettendo in fuga anche lui ed il quarto uomo. I quattro rapinatori sono stati ripresi dalle telecamere ed i video sono stati prontamente consegnati ai carabinieri di Cuvio che stanno indagando sull’accaduto. Al momento sembrerebbe che non siano riusciti a rubare e portare via nulla dall’abitazione.