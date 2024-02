Lecco, pestato un 15enne in pieno giorno davanti ai compagni che non reagiscono

Le forze dell’ordine stanno indagando sul pestaggio di un ragazzino di 15 anni avvenuto a Lecco, in pieno giorno ed in mezzo alla strada. Era seduto su un muretto quando un ragazzo si è avvicinato e ha iniziato a prenderlo prima a sberle per poi sbatterlo a terra e picchiarlo a più riprese. L’episodio è stato ripreso in un video, diventato poi virale sui social. Nel filmato oltre all’aggressore, un ragazzo più alto e robusto del 15enne, si vedono altri ragazzi che con zaino in spalla assistono alla scena senza fare nulla per fermarla. Mentre a Milano invece sono stati arrestati 5 giovani, tutti tra i 17 e 21 anni, per aver minacciato e rapinato due ragazze incrociate per strada vicino alla Martesana, nella zona Nord di Milano. In questo caso dei ragazzi che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi con l’arrivo di una volante della polizia.