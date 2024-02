ROMA (ITALPRESS) – “La ricerca scientifica per le malattie rare sta andando verso una sempre più precisa caratterizzazione dei meccanismi che stanno alla base delle manifestazioni cliniche. La situazione è complessa. Ci vuole prudenza, ci stiamo muovendo in maniera interdisciplinare”. Lo ha detto Andrea Pession, Presidente Società Italiana per lo studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie, a margine del convegno “Giornata Mondiale delle Malattie Rare: quali sfide per il futuro?” alla Camera dei Deputati.

f04/mgg/gsl