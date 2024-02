Coppia rapinata e legata in casa nel Milanese

Molta paura e conseguenze lievi per una coppia che ieri sera è stata vittima di una rapina da parte di quattro uomini in un’abitazione a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. Marito e moglie di 67 e 64 anni sono stati legati con fascette da elettricista e, una volta che sono riusciti a liberarsi, un’ora dopo il blitz, hanno dato l’allarme ai carabinieri di Pioltello. Ai militari hanno raccontato di non aver visto armi. I rapinatori, incappucciati, hanno minacciato e spintonato la coppia e dopo aver costretto l’uomo ad aprire la cassaforte hanno legato i coniugi che sono stati soccorsi anche dai medici e portati in ospedale per lo stato di choc. Il bottino è stato di alcuni orologi e gioielli.